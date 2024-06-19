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Бочаров Григорий Васильев

Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

04.11.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Бочаров Василий Петров

Мать: Бочарова Анастасия

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1811

Жена: Бочарова Ксения Никифорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бочарова Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
10.06.1817

Сын: Бочаров Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
11.02.1820

Сын: Бочаров Гаврила Григорьев

Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1824

Сын: Бочаров Симеон Григорьев

Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
24.01.1827

Сын: Бочаров Никита Григорьев

Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1829

Дочь: Бочарова Елена Григорьева

Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
17.03.1832

Сын: Бочаров Савелий (Савва) Григорьев

Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
04.11.1845
Щукино, город Алексин, Тульская область
от удушья

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