Бочаров Григорий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти04.11.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Бочаров Василий Петров
Мать: Бочарова Анастасия
Бракосочетание
22.10.1811
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бочарова Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
10.06.1817
Сын: Бочаров Георгий Григорьев
Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
11.02.1820
Сын: Бочаров Гаврила Григорьев
Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
24.04.1824
Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
24.01.1827
Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
11.07.1829
Дочь: Бочарова Елена Григорьева
Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
17.03.1832
Сын: Бочаров Савелий (Савва) Григорьев
Мать ребёнка: Бочарова Ксения Никифорова
Смерть
04.11.1845
от удушья