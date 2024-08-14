Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна

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Место рождения

г.Сталинск,Кемеровская Область

Дата рождения

11.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1949

Отец: Рязанов Матвей Васильевич

Мать: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

Место жительства
Неизвестно
Образование
1967
Окончила 10 классов в школе №16
Образование
?.06.1972
Окончание ТИИИМСХ
Бракосочетание
17.09.1972

Муж: Спицин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
17.06.1973

Дочь: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна

Отец ребёнка: Спицин Александр Валентинович

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