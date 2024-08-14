Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна
Место рожденияг.Сталинск,Кемеровская Область
Дата рождения11.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1949
Место жительства
Неизвестно
Образование
1967
Окончила 10 классов в школе №16
Образование
?.06.1972
Окончание ТИИИМСХ
Бракосочетание
17.09.1972
Рождение ребёнка
17.06.1973
Дочь: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна
Отец ребёнка: Спицин Александр Валентинович