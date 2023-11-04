Азарова (Трухина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2015
Сын: Азаров Марк Константинович
Отец ребёнка: Азаров Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.2021
Сын: Азаров Денис Константинович
Отец ребёнка: Азаров Константин Григорьевич