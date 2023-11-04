Азарова (Трухина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзарова (Трухина) Татьяна Александровна

Азарова (Трухина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
30.06.2015

Сын: Азаров Марк Константинович

Отец ребёнка: Азаров Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
16.08.2021

Сын: Азаров Денис Константинович

Отец ребёнка: Азаров Константин Григорьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.