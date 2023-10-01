Ватолин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватолин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватолин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Постникова-Ватолина Оксана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватолина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Постникова-Ватолина Оксана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова-Ватолина Оксана Александровна

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