Капустина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1931
Дата смерти04.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Капустин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Капустин Евгений Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1955
Дочь: Козырева Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Капустин Евгений Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1964
Отец ребёнка: Капустин Евгений Иванович
Смерть
04.01.2012