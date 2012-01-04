Капустина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапустина Мария Николаевна

Капустина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1931

Дата смерти

04.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931

Отец: не указан

Мать: Агеева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Капустин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Капустин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1955

Дочь: Козырева Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Капустин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1964

Сын: Капустин Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Капустин Евгений Иванович

Смерть
04.01.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.