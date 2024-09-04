Алгазина Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алгазин Фёдор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Алгазина) Аксинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алгазина) Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алгазина) Парасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич
Смерть
Неизвестно