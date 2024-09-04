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Алгазина Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Фёдор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Алгазина) Аксинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алгазина) Парасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алгазин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Ильич

Смерть
Неизвестно

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