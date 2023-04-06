Бледный (на службе с 1791) Константин Никифорович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бледный Антон Константинович
Мать ребёнка: Бледная Анна Катунина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Степанида Константиновна
Мать ребёнка: Бледная Анна Катунина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бледный Фома Константинович
Мать ребёнка: Бледная Анна Катунина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бледная Анна Катунина
Смерть
Неизвестно