Бледный (на службе с 1791) Константин Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бледный (на службе с 1791) Константин Никифорович

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Бледный Никифор Савельевич

Мать: Бледная Татьяна Булгакова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бледный Антон Константинович

Мать ребёнка: Бледная Анна Катунина

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Степанида Константиновна

Мать ребёнка: Бледная Анна Катунина

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бледный Фома Константинович

Мать ребёнка: Бледная Анна Катунина

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бледная Анна Катунина

Смерть
Неизвестно
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