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Екатерина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Лазарев

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Симеон Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Лазарев

Рождение ребёнка
12.05.1877 ст.

Сын: Лазарев Пахомий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Лазарев

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Евдоким Лазарев и законная жена его Екатерина Ильина

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