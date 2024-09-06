Екатерина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Лазарев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евдоким Лазарев
Рождение ребёнка
12.05.1877 ст.
Сын: Лазарев Пахомий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Лазарев
Деревни Нератовки крестьянин Евдоким Лазарев и законная жена его Екатерина Ильина