Шарипова (Шакирова) Юлия Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипова (Шакирова) Юлия Фаритовна

Шарипова (Шакирова) Юлия Фаритовна

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

02.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1987

Отец: Шакиров Фарит Фёдорович

Мать: Шакирова Ольга

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С 01.09.1993 по ?.06.2002
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МБОУ Школа №42. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.2004 по ?.06.2009
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский государственный университет. Факультет: Экономический. Специальность: Бухгалтер. Форма обучения: Заочное отделение. Программа: Специалитет.
Бракосочетание
30.04.2011

Муж: Шарипов Денис Фаузарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.08.2011

Дочь: Шарипова Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Шарипов Денис Фаузарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close