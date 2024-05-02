Шарипова (Шакирова) Юлия Фаритовна
Место рождения
Дата рождения02.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1987
Отец: Шакиров Фарит Фёдорович
Мать: Шакирова Ольга
Образование
С 01.09.1993 по ?.06.2002
МБОУ Школа №42. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.2004 по ?.06.2009
Челябинский государственный университет. Факультет: Экономический. Специальность: Бухгалтер. Форма обучения: Заочное отделение. Программа: Специалитет.
Бракосочетание
30.04.2011
Рождение ребёнка
26.08.2011
Дочь: Шарипова Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Шарипов Денис Фаузарович