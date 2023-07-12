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Тюрина (Карасева) Людмила Юрьевна
Тюрина (Карасева) Людмила Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1966
Пол
Женский
Отец
Карасев Юрий Алексеевич
1934 г.р.
Мать
Карасева Бут (Митропольская) Муза Даниловна (Алексеевна)
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1966
Отец:
Карасев Юрий Алексеевич
Мать:
Карасева Бут Муза Даниловна (Алексеевна)
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