Тюрина (Карасева) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Карасева) Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1966

Отец: Карасев Юрий Алексеевич

Мать: Карасева Бут Муза Даниловна (Алексеевна)

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