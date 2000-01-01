Шевяков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевяков Андрей

Шевяков Андрей

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шевякова ?

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шевяков Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шевяков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Александр Андреевич

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close