Шевяков Андрей
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шевякова ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шевяков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Александр Андреевич
Мать ребёнка: ?
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно