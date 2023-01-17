Куштанок Тагир Шумафович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куштан Шумаф
Мать: Куштан Чиц
Рождение ребёнка
24.11.1949
Сын: Куштанок Кимчерий Тагирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куштанок Казбек Тагирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куштанок Дисехан Тагировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куштанок Кирмиз Тагирович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Гривенско-Черкесская, Темрюкский уезд
Смерть
Неизвестно