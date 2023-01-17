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Куштанок Тагир Шумафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куштан Шумаф

Мать: Куштан Чиц

Рождение ребёнка
24.11.1949

Сын: Куштанок Кимчерий Тагирович

Мать ребёнка: не указана

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куштанок Казбек Тагирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куштанок Дисехан Тагировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куштанок Кушук Тагирович

Мать ребёнка: не указана

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куштанок Кирмиз Тагирович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гривенско-Черкесская, Темрюкский уезд
Смерть
Неизвестно
Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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