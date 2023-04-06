Трещалина (Бычкова) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1923
Дата смерти30.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923
Отец: Бычков Афанасий Минаевич
Мать: Бычкова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трещалин Игорь Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
дежурный электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.1975
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность.Рак желудка