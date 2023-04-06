Трещалина (Бычкова) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трещалина (Бычкова) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.02.1923

Дата смерти

30.11.1975

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923

Отец: Бычков Афанасий Минаевич

Мать: Бычкова Мария Дмитриевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трещалин Игорь Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
дежурный электрик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.11.1975
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность.Рак желудка
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