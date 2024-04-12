Зрилина (Басурманова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зрилина (Басурманова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.08.1892 ст.

Дата смерти

После 1978

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1892 ст.

Отец: Басурманов Василий Михеев

Мать: Басурманова Мавра Макарова

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№ 14 21(22) августа 1892 г. Наталья, родители села Лемети крестьянин Василий Михеев басурманов и законная жена его Мавра макарова. Восприемники того же села запасный солдат Онуфрий Иларионов Кузнецов ... Показать все
Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Муж: Зрилин Григорий Павлович

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Брак №5 8 ноября 1910 г. Села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин первый брак 18 лет 8 месяцев и села Лемети крестьянская девица Наталья Васильева Басурманова 16 лет первым браком. Поручители по ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.

Сын: Зрилин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№41 25(26) декабря 1911 года Стефан, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети крестьянин Герасим Васильев Куршанов(?) И кр... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.

Сын: Зрилин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№39 22(22) октября 1913 Яков, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети солдатский сын Алексей Максимов Асафьев и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зрилина Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Между 1941 и 1945

Муж: Зрилин Григорий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1978
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
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