Зрилина (Басурманова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1892 ст.
Дата смертиПосле 1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1892 ст.
№ 14 21(22) августа 1892 г. Наталья, родители села Лемети крестьянин Василий Михеев басурманов и законная жена его Мавра макарова. Восприемники того же села запасный солдат Онуфрий Иларионов Кузнецов ... Показать все
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Брак №5 8 ноября 1910 г. Села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин первый брак 18 лет 8 месяцев и села Лемети крестьянская девица Наталья Васильева Басурманова 16 лет первым браком. Поручители по ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.
Сын: Зрилин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович
№41 25(26) декабря 1911 года Стефан, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети крестьянин Герасим Васильев Куршанов(?) И кр... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.
Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович
№39 22(22) октября 1913 Яков, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети солдатский сын Алексей Максимов Асафьев и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зрилина Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович
Развод
Между 1941 и 1945
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1978