Курочкина (Махнева) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Покровская Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Курочкин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Курочкин Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Мухачева Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Курочкин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1908