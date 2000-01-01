Курочкина (Махнева) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Махнева) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Покровская Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Курочкин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Курочкин Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Мухачева Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Курочкин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Курочкин Гавриил Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1908
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