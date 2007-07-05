Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1921
Дата смерти05.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1921
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Забивалова) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Забивалов Михаил
Рождение ребёнка
21.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забивалов Михаил
Рождение ребёнка
30.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забивалов Михаил
Смерть
05.07.2007