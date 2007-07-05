Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1921

Дата смерти

05.07.2007

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1921

Отец: Зайцев Петр Ефимович

Мать: Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Забивалова) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Забивалов Михаил

Рождение ребёнка
21.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забивалов Михаил

Рождение ребёнка
30.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забивалов Михаил

Смерть
05.07.2007

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