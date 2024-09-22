Кусакина (Лучкина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакина (Лучкина) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: Лучкин Григорий

Мать: не указана

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1841 ст.

Муж: Кусакин Ефим Иванович

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
09.11.1841 деревни Алексеевки однодворец Ефим Иванович Кусакин, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет, обвенчался с невестой девицей Евдокией Григорьевой, дочерью однодворца деревни Але... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1852 ст.

Сын: Кусакин Фаддей Ефимович

Отец ребёнка: Кусакин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
До 1854 ст.

Дочь: Кусакина Евфросиния Ефимовна

Отец ребёнка: Кусакин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно

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