Ермолаев сын Петр
Место рождения
Дата рождения25.06.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1832
Отец: Кузмин Ермолай
Мать: Евдокия
Крещение
26.06.1832
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:То й же помещицы деревни Литвинова крестьянине Игнатий Захарьевъ и деревни Пашкова крестьянина Тимофея Ефимова жена Агриппина Богданова
Рождение ребёнка
11.01.1857
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
05.06.1859
Сын: Петров Тимофей
Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
24.11.1860
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
16.03.1862
Сын: Петров Василiй
Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагiя Ефимова
Смерть
Неизвестно