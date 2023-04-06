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Ермолаев сын Петр

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Место рождения

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.06.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1832

Отец: Кузмин Ермолай

Мать: Евдокия

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Крещение
26.06.1832
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:То й же помещицы деревни Литвинова крестьянине Игнатий Захарьевъ и деревни Пашкова крестьянина Тимофея Ефимова жена Агриппина Богданова
Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.06.1859

Сын: Петров Тимофей

Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1860

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1862

Сын: Петров Василiй

Мать ребёнка: Пелагiя Ефимова

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагiя Ефимова

Смерть
Неизвестно
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