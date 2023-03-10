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Агрофена Архипова
Агрофена Архипова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Архип Федотов
1784 г.р.
Мать
Наталья
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Архип Федотов
Мать:
Наталья
Смерть
Неизвестно
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