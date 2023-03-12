Анисимов Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Анатолий Анисимович
Мать: Анисимова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Трофимова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трофимова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова Алена Павловна
Мать ребёнка: Трофимова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно