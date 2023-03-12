Анисимов Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Павел Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Анатолий Анисимович

Мать: Анисимова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Трофимова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Никита Павлович

Мать ребёнка: Трофимова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Алена Павловна

Мать ребёнка: Трофимова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Нина Николаевна

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