Гржибовская (Бурмистрова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1908 ст.
Самара, Самара, Самарская область
13. 13 января 1908 г. поженились потомственный дворянин Подольской губернии Каменецкого уезда Лев Иванович Гржибовский, 64 лет, православного вероисповедания, вторым браком, и мещанская вдова города И... Показать все
Смерть
Неизвестно