Гржибовская (Бурмистрова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовская (Бурмистрова) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1908 ст.

Муж: Гржибовский Лев Иванович

Самара, Самара, Самарская область
13. 13 января 1908 г. поженились потомственный дворянин Подольской губернии Каменецкого уезда Лев Иванович Гржибовский, 64 лет, православного вероисповедания, вторым браком, и мещанская вдова города И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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