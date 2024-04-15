Казаринов Ерофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Яков
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Казаринова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Казаринов Абрам Ерофеевич
Мать ребёнка: Казаринова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Аксинья Ерофеевна
Мать ребёнка: Казаринова Аграфена Ивановна
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
С 1812
Казаткуль, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Казаткуль
Место жительства
До 1812
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно