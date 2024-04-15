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Казаринов Ерофей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Ерофеевна

Мать ребёнка: Казаринова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Казаринов Абрам Ерофеевич

Мать ребёнка: Казаринова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Аксинья Ерофеевна

Мать ребёнка: Казаринова Аграфена Ивановна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
С 1812
Казаткуль, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Казаткуль
Место жительства
До 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Аграфена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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