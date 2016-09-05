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Шерстнев Лион Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2016

Отец: Шерстнев Александр Владимирович

Мать: Шерстнев Анна Святославовна

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