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Батаева Хава Магомедовна
Батаева Хава Магомедовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Батаев Магомед Рамзанович
1977 г.р.
Мать
Батаева Лиана Султановна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ХБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Батаев Магомед Рамзанович
Мать:
Батаева Лиана Султановна
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