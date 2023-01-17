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Коломиец Юлия Александровна
Коломиец Юлия Александровна
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Место рождения
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
Дата рождения
28.07.1973
Пол
Женский
Отец
Коломиец Александр Алексеевич
1949 г.р.
Мать
Тихонова Ирина Викторовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1973
Отец:
Коломиец Александр Алексеевич
Мать:
Тихонова Ирина Викторовна
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
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