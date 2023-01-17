Коломиец Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Юлия Александровна

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

28.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1973

Отец: Коломиец Александр Алексеевич

Мать: Тихонова Ирина Викторовна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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