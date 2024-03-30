Золотова Наталья Степанова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1710
Дата смертиМежду 1763 и 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Золотов Захар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1748
Сын: Золотов Александр Захаров
Отец ребёнка: Золотов Захар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1751 ст.
Отец ребёнка: Золотов Захар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1775