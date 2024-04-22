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Сайко (Рыбалка) Людмила Алексеевна

Место рождения

Кальченки, Сумська область

Дата рождения

07.03.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.03.1899 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемник Мамант Карпович Бондарев
Рождение
07.03.1899 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Любовь Лукиановна

Кальченки, Сумська область
Дочь государственного крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка законной жены его Любови Лукиановны
Бракосочетание
13.10.1919 ст.

Муж: Сайко Андрей Васильевич

Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Ващенкова крестьянин Андрей Васильевич Сайко 21 года, первым браком и Села Кальченкова крестьянка Людмила А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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