Сайко (Рыбалка) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.03.1899 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемник Мамант Карпович Бондарев
Рождение
07.03.1899 ст.
Дочь государственного крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка законной жены его Любови Лукиановны
Бракосочетание
13.10.1919 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Ващенкова крестьянин Андрей Васильевич Сайко 21 года, первым браком и Села Кальченкова крестьянка Людмила А... Показать все
Смерть
Неизвестно