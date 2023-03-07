Тронина Елена Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Тронин Иван (Иоанн) Вахромеев
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Тронин Иван (Иоанн) Вахромеев
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
попадья
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710