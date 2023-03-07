Тронина Елена Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Елена Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Тронин Дорофей Иванов

Отец ребёнка: Тронин Иван (Иоанн) Вахромеев

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Тронин Иван (Иоанн) Вахромеев

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Иван (Иоанн) Вахромеев

Работа или профессия
Неизвестно
попадья
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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