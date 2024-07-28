Зыза Александра Захаровна
Место рожденияНовосёловка
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Зыза Захар
Мать: Чайка Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Попрядухин Павел Владимирович
Отец ребёнка: Попрядухин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попрядухин Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно