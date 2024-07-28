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Зыза Александра Захаровна

Место рождения

Новосёловка

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Зыза Захар

Мать: Чайка Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попрядухин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Попрядухин Павел Владимирович

Отец ребёнка: Попрядухин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попрядухин Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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