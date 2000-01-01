Соколов Сергей (Василий) Михайлович
Место рожденияд.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Михаил
Мать: Соколова Мария
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Марьино Кологривского района Костромской области
Смерть
Неизвестно