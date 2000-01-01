Соколов Сергей (Василий) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Сергей (Василий) Михайлович

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Место рождения

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Между 1870 и 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Мария

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Марьино Кологривского района Костромской области
Смерть
Неизвестно
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