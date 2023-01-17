Губанова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1932
Дочь: Шумакова Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Губанов Афанасий
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губанов Геннадий Афанасьевич
Отец ребёнка: Губанов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоделова Тамара Афанасьевна
Отец ребёнка: Губанов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губанов Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Губанов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Губанов Афанасий