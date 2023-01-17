Губанова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1932

Дочь: Шумакова Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Губанов Афанасий

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губанов Геннадий Афанасьевич

Отец ребёнка: Губанов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самоделова Тамара Афанасьевна

Отец ребёнка: Губанов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губанов Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Губанов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Губанов Афанасий

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