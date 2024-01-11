Румянцев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Игорь

Мать ребёнка: Семенова Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
18.08.1976

Дочь: Румянцева Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Семенова Мария Владимировна

Смерть
Неизвестно

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