Феодосия Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Онисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1917

Дочь: Четверик Фекла Ильина

Отец ребёнка: Четверик Илья Иоанов

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четверик Илья Иоанов

Смерть
Неизвестно
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