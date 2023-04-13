Феодосия Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1917
Дочь: Четверик Фекла Ильина
Отец ребёнка: Четверик Илья Иоанов
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Четверик Илья Иоанов
Смерть
Неизвестно