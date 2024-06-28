Самохина Акулина (Турыкина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина Акулина (Турыкина) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1914

Дата смерти

01.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914

Отец: Турыкин Иван Сергеевич

Мать: Турыкина (Новикова) Аграфена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Бодрова (Самохина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
16.02.1938

Сын: Самохин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
07.01.1940

Сын: Самохин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Синицына (Самохина) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Макарова (Самохина) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Самохин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
26.11.1952

Сын: Самохин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович

Смерть
01.07.1993

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