Самохина Акулина (Турыкина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1914
Дата смерти01.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Бодрова (Самохина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
16.02.1938
Сын: Самохин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
07.01.1940
Сын: Самохин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Синицына (Самохина) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Макарова (Самохина) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Самохин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
26.11.1952
Сын: Самохин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Самохин Николай Кириллович
Смерть
01.07.1993