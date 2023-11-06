Белозубова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозубова Ксения Ивановна

Белозубова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1870

Сын: Белозубов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович

Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1888

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Белозубова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозубов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозубов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозубов Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close