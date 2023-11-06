Белозубова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1870
Сын: Белозубов Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1888
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Белозубова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозубов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозубов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Белозубов Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно