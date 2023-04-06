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Бобков Иван Артемиев

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.10.1899 ст.

Жена: Бобкова Дарья Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1900 ст.

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Бобкова Дарья Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1903 ст.

Сын: Бобков Максим Иванович

Мать ребёнка: Бобкова Дарья Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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