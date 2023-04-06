Бобков Иван Артемиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1899 ст.
Жена: Бобкова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
20.12.1900 ст.
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Бобкова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
09.04.1903 ст.
Мать ребёнка: Бобкова Дарья Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно