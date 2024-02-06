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Башлыков Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1925

Отец: Башлыков Петр Акимович

Мать: Башлыкова Федосия Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Башлыкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башлыкова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Башлыкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Александр Иванович

Мать ребёнка: Башлыкова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башлыкова Зинаида

Смерть
Неизвестно
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