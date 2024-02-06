Башлыков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Башлыкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башлыкова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Башлыкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлыков Александр Иванович
Мать ребёнка: Башлыкова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башлыкова Зинаида
Смерть
Неизвестно