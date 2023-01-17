Звонников Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонников Иван Петрович

Звонников Иван Петрович

avatar

Место рождения

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

27.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Звонников Петр Иванович

Мать: Звонникова Лукерья Терентьевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Рыбалкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звоникова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.01.1945
госп. дв. Беллендорф, Восточная Пруссия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close