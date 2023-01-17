Звонников Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти27.01.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Рыбалкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Звоникова Дарья Сергеевна
Смерть
27.01.1945
госп. дв. Беллендорф, Восточная Пруссия