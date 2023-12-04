Шакирова Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.2015
Дочь: Свечникова Кристина Ильинична
Отец ребёнка: Свечников Илья
Рождение ребёнка
25.02.2023
Дочь: Шакирова София Ильсуровна
Отец ребёнка: Шакиров Ильсур Анасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свечников Илья