Шакирова Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШакирова Марина Александровна

Шакирова Марина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

2015 г.р.
2023 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2015

Дочь: Свечникова Кристина Ильинична

Отец ребёнка: Свечников Илья

Рождение ребёнка
25.02.2023

Дочь: Шакирова София Ильсуровна

Отец ребёнка: Шакиров Ильсур Анасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Ильсур Анасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свечников Илья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close