Прокофий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофий Андреев

Прокофий Андреев

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Андрей

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Семён Пракофьев

Мать ребёнка: Прасковья Захорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Пракофьев

Мать ребёнка: Прасковья Захорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
70
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Захорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close