Прокофий Андреев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Семён Пракофьев
Мать ребёнка: Прасковья Захорова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Пракофьев
Мать ребёнка: Прасковья Захорова
Место жительства
1858
70
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Захорова
Смерть
Неизвестно