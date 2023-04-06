Бунтин Иван
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Бунтин Григорий
Мать: Бунтина ?
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1907 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Знаменское Место призыва Башмаковский РВК, Пензенская обл., Башмаковский р-н Воинское звание имеется в архиве; красноармеец В... Показать все
Смерть
Неизвестно