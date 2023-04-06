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Бунтин Иван

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Место рождения

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бунтин Григорий

Мать: Бунтина ?

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1907 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Знаменское Место призыва Башмаковский РВК, Пензенская обл., Башмаковский р-н Воинское звание имеется в архиве; красноармеец В... Показать все
Смерть
Неизвестно
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