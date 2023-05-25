Обухова Кира Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1988
Отец: Обухов Олег Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.2011
Дочь: Салихова Дина Ринатовна
Отец ребёнка: Салихов Ринат Раузитович
Рождение ребёнка
19.09.2017
Отец ребёнка: Салихов Ринат Раузитович