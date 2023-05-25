Обухова Кира Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Кира Олеговна

Обухова Кира Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1988

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1988

Отец: Обухов Олег Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Ринат Раузитович

Рождение ребёнка
21.01.2011

Дочь: Салихова Дина Ринатовна

Отец ребёнка: Салихов Ринат Раузитович

Рождение ребёнка
19.09.2017

Сын: Салихов Марат Ринатович

Отец ребёнка: Салихов Ринат Раузитович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.