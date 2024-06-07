Охорзин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: Охорзина Матрена Ефим
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103904482/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fdata_i_mesto_priziva%3D%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%... Показать все
Смерть
Неизвестно