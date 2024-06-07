Охорзин Иван Иванович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охорзин Иван Иванович

Место рождения

Охорзина, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: Охорзина Матрена Ефим

Охорзина, Тагильский округ, Уральская область
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103904482/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fdata_i_mesto_priziva%3D%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%... Показать все
Смерть
Неизвестно

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