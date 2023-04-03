Парфенов/Трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Трифонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Анисимов Егор
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1810
Рождение ребёнка
04.09.1812
Дочь: Пелагея (п
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно