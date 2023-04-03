Парфенов/Трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов/Трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Трифонъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Анисимов Егор

Мать ребёнка: Анна

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Анна

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1812

Дочь: Пелагея (п

Мать ребёнка: Анна

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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