Овчаренко Семен (Георгий) Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Семен (Георгий) Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчаренко Дмитрий Никанорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчаренко) Лариса Семеновна

Мать ребёнка: Овчаренко Лидия Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчаренко) Элла Семеновна

Мать ребёнка: Овчаренко Лидия Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Лидия Ананьевна

Смерть
Неизвестно

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