Игошин Игорь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Игошин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1976
Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна
Долинск, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.05.?
Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игошина Елена Игоревна
Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайрутдинова Любовь Игоревна
Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна
Смерть
1976