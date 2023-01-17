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Игошин Игорь Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Игошин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1976

Сын: Игошин Игорь Игоревич

Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.05.?

Сын: Игошин Валерий Игоревич

Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игошина Елена Игоревна

Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайрутдинова Любовь Игоревна

Мать ребёнка: Горина Надежда Дмитриевна

Смерть
1976
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