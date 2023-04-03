Касимов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Касимов Павел Иванов
Мать: Гликерия
Военная служба
01.06.1829
Начало службы в армии | РГВИА
Бракосочетание
1830
Жена: Касимова Екатерина
Военная служба
01.01.1837
Служба в армии | Перечислен на внутреннюю службу | РГВИА
Бракосочетание
Около 1852
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Касимов Стефан
Мать ребёнка: Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861