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Касимов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Касимов Павел Иванов

Мать: Гликерия

Военная служба
01.06.1829
Начало службы в армии | РГВИА
Бракосочетание
1830

Жена: Касимова Екатерина

Военная служба
01.01.1837
Служба в армии | Перечислен на внутреннюю службу | РГВИА
Бракосочетание
Около 1852

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
1853

Сын: Касимов Стефан

Мать ребёнка: Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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