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Касымов Ринат

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

27.03.1984

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1984

Отец: Касымов Фарид

Мать: Касымова (Хисамова) Альфия

Бракосочетание
21.10.2016

Жена: Касымова (Семинихина) Дарья

Рождение ребёнка
19.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касымова (Семинихина) Дарья

Рождение ребёнка
23.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касымова (Семинихина) Дарья

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