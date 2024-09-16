Касымов Ринат
Место рожденияТашкент
Дата рождения27.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1984
Отец: Касымов Фарид
Бракосочетание
21.10.2016
Рождение ребёнка
19.06.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касымова (Семинихина) Дарья
Рождение ребёнка
23.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касымова (Семинихина) Дарья