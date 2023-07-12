Кощеев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Кощеева Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеева Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Елизавета Ваильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно