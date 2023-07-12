Кощеев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кощеева Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеева Капитолина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Елизавета Ваильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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