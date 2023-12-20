Мамонтов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтов Николай Васильевич

Мамонтов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Мамонтов Василий Петрович

Мать: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.